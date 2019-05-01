По факту масштабного пожара в Гродненском районе возбудили уголовное дело

Два года лишения свободы грозит виновному в масштабном пожаре, который произошел в Гродненском районе недалеко от деревни Кириничное.

Как сообщили в Следственном комитете уголовное производство открыто по ст. 276 УК.

Ранее сообщалось, что 24 апреля произошло возгорание сухой растительности, что привело к лесному пожару на площади примерно 770 гектаров. В результате возгорания был причинен ущерб Ивацевичскому военному лесхозу, Гожскому лесничеству на сумму свыше 500 базовых величин.

В тушении пожара участвовали почти 400 человек и 70 единиц специальной техники. Из-за ЧП на время была перекрыта дорога Р-42, связывающей Гродно с белорусско-литовской границей. В пункте пропуска «Привалка» на некоторое время был прекращен пропуск автомобилей.