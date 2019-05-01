По факту масштабного пожара в Гродненском районе возбудили уголовное дело

/ Происшествия
Просмотров: 696

Два года лишения свободы грозит виновному в масштабном пожаре, который произошел в Гродненском районе недалеко от деревни Кириничное.

Как сообщили в Следственном комитете уголовное производство открыто по ст. 276 УК.

Ранее сообщалось, что 24 апреля произошло возгорание сухой растительности, что привело к лесному пожару на площади примерно 770 гектаров. В результате возгорания был причинен ущерб Ивацевичскому военному лесхозу, Гожскому лесничеству на сумму свыше 500 базовых величин.

В тушении пожара участвовали почти 400 человек и 70 единиц специальной техники. Из-за ЧП на время была перекрыта дорога Р-42, связывающей Гродно с белорусско-литовской границей. В пункте пропуска «Привалка» на некоторое время был прекращен пропуск автомобилей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар Следственный комитет

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

«Не выдержали нервы». Вынесен приговор бывшим следователям из Мяделя

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов

«Нечего сказать». СК прокомментировал задержание журналистов