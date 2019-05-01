Лукашенко поздравил Ядвигу Поплавскую с юбилеем
Александр Лукашенко в своем поздравлении народной артистке Беларуси Ядвиге Поплавской по случаю ее 70-летнего юбилея, отметил чудесный голос и богатство чувств, удивительную красоту женской души певицы.
По мнению главы государства Ядвига Поплавская является «образцом высокого профессионального мастерства».
Он также подчеркнул «исключительный талант и работоспособность», которые направлены на служение национальному искусству.
Лукашенко подчеркнул, что долгие годы творчества стали «яркой страницей в истории белорусской эстрады».