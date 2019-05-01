Лукашенко поздравил Ядвигу Поплавскую с юбилеем

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Александр Лукашенко в своем поздравлении народной артистке Беларуси Ядвиге Поплавской по случаю ее 70-летнего юбилея, отметил чудесный голос и богатство чувств, удивительную красоту женской души певицы.

Фото с сайта aif.ru

По мнению главы государства Ядвига Поплавская является «образцом высокого профессионального мастерства».

Он также подчеркнул «исключительный талант и работоспособность», которые направлены на служение национальному искусству.

Лукашенко подчеркнул, что долгие годы творчества стали «яркой страницей в истории белорусской эстрады».
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Тэги: юбилей певица Персона: Александр Лукашенко Ядвига Поплавская

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