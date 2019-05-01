Отметить Первомай? Заплатите милиции…

Всемирный день солидарности трудящихся 1 мая, который в Беларуси называется Праздником труда и является государственным праздником, массово сможет отметить только провластная Федерация профсоюзов.

Бесчисленными ограничениями режим провоцирует очень серьезную ситуацию для себя, убеждены руководители независимых профсоюзов. Фото: БелаПАН

Как сообщил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, их организация не будет устраивать уличных мероприятий, прежде всего — из-за необходимости оплачивать услуги милиции по охране правопорядка.

Как известно, 24 января правительство приняло постановление № 49, согласно которому заявители уличных акций обязаны оплачивать услуги по охране общественного порядка, а также расходы, связанные с медобслуживанием и уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия. Например, за организацию акции численностью от 101 до 1.000 человек только милиции нужно заплатить 150 базовых величин (3.825 рублей), более тысячи человек — 250 базовых величин (6.375).

«Мы обсуждали эту проблему и на мартовском исполкоме, и на совете БКДП 11 апреля, — рассказал Ярошук. — И пришли к выводу, что надо себя не уважать, чтобы платить такие неподъемные суммы. Абсолютно никакого смысла в том, чтобы проводить Первомай, мы не видим».

Кроме того, Ярошук убежден: если и выходить на уличную акцию, то делать это надо безо всяких заявлений и уведомлений.

Лидер БКДП рассказал, что когда обсуждалась возможность организации акции в знак протеста против давления на Белорусский независимый профсоюз горняков, он предлагал провести ее в Минске или Солигорске безо всяких заявлений и уведомлений, «наплевав на все постановления». «Но пока наши люди не готовы, и осуждать тут кого-то никакого смысла нет», — добавил Ярошук.

Он считает, что с момента принятия постановления № 49 «на акциях можно поставить точку». «Я думаю, что все здравомыслящие люди в той ситуации, которая сложилась, естественно, не будут платить, соглашаться с теми условиями, которые навязываются в плане оплаты, особенно услуг милиции. Думаю, перечень отказов в проведении тех или иных общественных мероприятий будет множиться», — прогнозирует лидер БКДП.

Таким образом власти провоцируют людей, убежден Ярошук. «Ну что ж, пусть провоцируют — рано или поздно это чем-то закончится, я даже не сомневаюсь, — сказал он. — Что касается нас, то гроздья гнева зреют. До какой степени и когда они созреют — другой вопрос. Но то что режим провоцирует очень серьезную ситуацию для себя, — это его выбор. Я считаю, что наступит момент, когда просто начнутся акции гражданского неповиновения».

Между тем провластная Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) намерена широко отметить Праздник труда.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе ФПБ, 1 мая в 11.00 представители федерации возложат цветы к столичной стеле «Минск — город-герой», а затем проведут в парке Победы праздничный митинг с участием чиновников Министерства труда и социальной защиты, городских властей и представителей трудовых коллективов. Митинг закончится презентацией интерактивных площадок, концертом и гуляньями.

Официальные празднования по случаю Праздника труда пройдут также во всех областных центрах Беларуси.