Указ о назначении нового посла РФ в Беларуси опубликован с нарушением процедуры

Как уже сообщали naviny.by, президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должностей посла в Беларуси и спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Новым послом назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев. Фото: ru.wikipedia.org

Мезенцев представляет в Совете Федерации исполнительную власть Сахалинской области РФ с 1 января 2016 года, его сенаторские полномочия истекают в сентябре 2019-го.

По данным портала grani.ru, в 1991-1996 годах Дмитрий Мезенцев возглавлял комитет по печати и СМИ мэрии Петербурга, в тот же период комитетом по внешним связям мэрии руководил Владимир Путин. В 1996-м он стал заместителем председателя Госкомпечати РФ. В ноябре 1999 года Мезенцев занял пост президента Центра стратегических разработок, который обеспечивал избирательную кампанию Путина в 2000 году. В 2002-2009 годах был представителем администрации Иркутской области в Совете Федерации. В 2009-2012 годах Мезенцев руководил Иркутской областью. С 1 января 2013 года по 31 декабря 2015-го он был генсеком Шанхайской организации сотрудничества.

Между тем, в Госдуме заявили, что указ о назначении Дмитрия Мезенцева на пост посла России в Минске был опубликован без обсуждения кандидатуры с парламентариями. Кандидатуру посла в Минске утверждает комитет по делам СНГ Государственной думы. Глава этого комитета Леонид Калашников в разговоре с РБК отметил, что по процедуре полагается проводить консультации с парламентариями по кандидатуре посла. По его словам, публикация указа до обсуждения — «нарушение процедуры».

Прежде чем новый посол приступит к своим обязанностям, Москва должна запросить у Беларуси агреман (согласие принять нового посла). Этому обычно предшествует коллегия МИДа России, которая должна одобрить кандидатуру на пост посла.