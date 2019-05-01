Пресс-секретарь Лукашенко: ничего плохого про предыдущего посла РФ сказать не можем

Беларусь не против назначения послом России в Минске Дмитрия Мезенцева, заявила ТАСС пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Михаил Бабич. Фото: БелаПАН

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему. В частности, что это — вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла — мы не против», — сказала Эйсмонт. «Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», — добавила она.

30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Обоснование — «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба Кремля.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Сообщения о скором отзыве 49-летнего Бабича появились в российских СМИ во второй половине дня 30 апреля. «Это обсуждается с прошлой недели», — заявил, в частности, один из «высокопоставленных источников» газеты «КоммерсантЪ».

«Господин Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной. Михаил Бабич не проработал в Белоруссии и года (назначен 24 августа 2018 года. — БелаПАН.), но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом», — отмечает издание.

«КоммерсантЪ» обращает внимание на то, что Бабич «в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения», «много и регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией». Такая активность «явно не нравилась властям страны пребывания».

Отставка Бабича, утверждают источники «Коммерсанта», стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать Бабича. «Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку», — утверждает источник. При этом отзыв «не следует считать санкцией» в отношении Бабича — ему может быть предложена «другая работа».

В марте и апреле нынешнего года Бабич и белорусский МИД обменивались резкими выпадами в связи с разными публичными подходами к оценке двусторонних отношений. 20 апреля Александр Лукашенко заявил, что не будет комментировать последние высказывания посла. «Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен», — сказал Лукашенко.