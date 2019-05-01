Фотофакт. В Киеве пьяный водитель снес ограждение стоянки и протаранил семь авто

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В столице Украины, на проспекте Петра Григоренко, в ночь на среду, 1 мая, пьяный водитель влетел в стоянку, повредив семь автомобилей, сообщает kiev.informator.ua.

По словам очевидцев, около 0:30 водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту, проигнорировал разделение проезжей части и вылетел на зеленую зону. Проехав еще около 100 метров, мужчина снес забор автостоянки и протаранил семь машин.

Авто получили различные повреждения, некоторые полностью смяты.

Мужчина, который был за рулем Mercedes, получил травму головы, но от госпитализации отказался. При этом он отрицал, что ехал на машине.

Отмечается, что у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови. Но при двух свидетелях он отказался от прохождения освидетельствования. «Также мужчина толкал и дергал правоохранителей. При этом разговоры и предупреждения не помогли. Мужчину заковали в наручники», — отмечает издание.

На снимках: разбитые авто.  Фото: kiev.informator.ua
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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Киев

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