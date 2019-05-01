Около трех десятков человек пришли на молитву в Куропаты

Около трех десятков человек пришли 1 мая на молебен в Куропаты. В их числе были общественные активисты, защитники Куропат Вячеслав Сивчик, Анна Шапутько, Нина Багинская, Валерий Рябцев.

Фото: svaboda.org

«Я надеюсь, что скоро тут будет паства всех конфессий, — сказала Анна Шапутько. — Надо верить и рассчитывать на себя. Пусть нас мало, кучка людей, но мы должны стоять как скала. Уничтожат нас — все повторится. Если не противостоять насилию, оно придет снова на нашу землю».

Нина Багинская напомнила о событиях 1988 года, когда на Дзяды (День поминовения предков) состоялось массовое шествие в Куропаты, жестко разогнанное милицией. Противостояние с властями в Куропатах продолжается до сих пор, подчеркнула Багинская.

Собравшиеся пели песни, в том числе гимн «Магутны Божа». Анна Шапутько прочитала стихи современного белорусского поэта Лявона Тимохина, на лечение которому от онкологического заболевания проводится общественный сбор средств.

Молебен длился чуть больше часа. Происходящее снимали на видео неизвестные в штатском.

В комментарии БелаПАН лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик отметил: он не считает, что в Куропаты приходит мало людей. «Если бы это была другая страна, где у граждан были бы права и свободы, то можно было сказать, что пришло мало людей. То, что люди приходят в Куропаты и молятся, — это, наоборот, достижение. И надо поблагодарить в первую очередь этих людей», — сказал активист.

По его мнению, пока нет никаких других, кроме молитвы, методов воздействовать на страшную ситуацию, когда были выдернуты кресты. «Поэтому хорошо, что молитвы происходят каждый день, и надеюсь, что они будут продолжаться. Наша цель остается прежней — это защита национального некрополя, который создали люди», — подчеркнул Сивчик.

Молитвы в защиту Куропат регулярно проводятся в урочище после того, как 4 апреля здесь по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе. Снос крестов осудили представители разных конфессий.

10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты. Однако 13 апреля были снесены новые кресты — на этот раз 24 металлических, установленных в 2017 году на деньги общественности. Вокруг урочища был установлен забор с входными арками.

20 апреля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики. Говоря о наведении в Куропатах порядка, он отметил: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на «Большом разговоре» я сказал: «Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь».