В первомайских демонстрациях в Париже пострадали 38 человек

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Во время протестов, которые прошли во Франции 1 мая, на улицы вышла 151 тысяча демонстрантов.

Также сообщается, что во время беспорядков полиция задержала 380 человек, передает BFM TV.

В Париже в результате столкновений пострадали 38 человек, среди которых 14 полицейских. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать группы протестующих в масках, которые смешались с членами профсоюзов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Twitter, что вандалы напали на старинную парижскую больницу Питье-Сальпетриер, ранив ее сотрудников, а также полицейского, который пришел на помощь.

На первомайских демонстрациях члены профсоюзов требовали повышения покупательской способности населения. При этом были раскритикованы реформы, предложенные президентом Эммануэлем Макроном на прошлой неделе в ответ на протесты «желтых жилетов», в том числе существенное снижение налога на добавленную стоимость.
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Тэги: Первомай левые силы 1 Мая желтые жилеты Город: Париж

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