В первомайских демонстрациях в Париже пострадали 38 человек

Во время протестов, которые прошли во Франции 1 мая, на улицы вышла 151 тысяча демонстрантов.

Также сообщается, что во время беспорядков полиция задержала 380 человек, передает BFM TV .

В Париже в результате столкновений пострадали 38 человек, среди которых 14 полицейских. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать группы протестующих в масках, которые смешались с членами профсоюзов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в Twitter, что вандалы напали на старинную парижскую больницу Питье-Сальпетриер, ранив ее сотрудников, а также полицейского, который пришел на помощь.

Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital.



On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger.



Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République. pic.twitter.com/BjXYFw2XzR — Christophe Castaner (@CCastaner) May 1, 2019

На первомайских демонстрациях члены профсоюзов требовали повышения покупательской способности населения. При этом были раскритикованы реформы, предложенные президентом Эммануэлем Макроном на прошлой неделе в ответ на протесты «желтых жилетов», в том числе существенное снижение налога на добавленную стоимость.