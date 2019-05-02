Еще одна группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

Датский фрегат сопровождает группу минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Intel Ska&Air.

Группировка прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.

Перед этим в Балтийское море вошли американский эсминец «Грейвли», который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши «Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон».

Ранее шесть кораблей НАТО прибыли в порт Польши.