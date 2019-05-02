Еще одна группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море
Датский фрегат сопровождает группу минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Intel Ska&Air.
Группировка прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.
Перед этим в Балтийское море вошли американский эсминец «Грейвли», который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши «Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон».
Ранее шесть кораблей НАТО прибыли в порт Польши.