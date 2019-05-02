Беларусь стала хуже торговать

Внешнеторговый оборот Беларуси за три месяца 2019 года составил 16 млрд 474,5 млн долларов, к уровню такого же периода 2018 года он сократился в текущих ценах на 3%.

По данным Белстата, экспорт товаров составил 7 млрд 713,3 млн (-3,2%), импорт — 8 млрд 761,2 млн долларов (-2,8%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-март 2019 года составило 1 млрд 47,9 млн долларов. Годом ранее оно также было отрицательным — 1 млрд 50,3 млн, или на 2,4 млн больше.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь-март текущего года составил 8 млрд 270,2 млн долларов, что на 4,3% меньше, чем за первые три месяца 2018-го. Экспорт товаров снизился на 3,6% до 3 млрд 186,8 млн, импорт — на 4,8% до 5 млрд 83,4 млн. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в 1 млрд 896,6 млн (в январе-марте 2018 года — минус 2 млрд 34,6 млн).

Взаимный товарооборот с Россией за три месяца 2019 года составил 8 млрд 47,7 млн долларов (уменьшение к уровню января-марта 2018 года — 4,4%). Экспорт товаров составил 2 млрд 993,8 млн (на 3,5% меньше), импорт — 5 млрд 53,9 млн (на 4,8% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией было равно 2 млрд 60,1 млн долларов (в январе-марте 2018 года — минус 2 млрд 206,4 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-март 2019 года составил 3 млрд 955,1 млн долларов, уменьшившись к уровню такого же периода 2018 года на 9,8%. Экспорт товаров сложился в 2 млрд 338,2 млн долларов (на 13,9% меньше), импорт — в 1 млрд 616,9 млн (на 3,1% меньше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 721,3 млн долларов (в январе-марте 2018 года — положительное в 1 млрд 46,1 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе-марте снизился на 4,8% до 3 млрд 600,3 млн долларов, импорт — на 0,6% до 3 млрд 282,3 млн. В целом товарооборот снизился на 2,9% до 6 млрд 882,6 млн долларов, а положительное сальдо составляло 318 млн против положительного в 479,9 млн долларов в январе-марте 2018 года.