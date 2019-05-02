Два студента спасли минчанку — вывели ее из горящей квартиры

Пожар случился на шестом этаже четырнадцатиэтажного дома на переулке Солтыса.

По информации МЧС, до приезда спасателей 60-летней хозяйке квартиры помогли первокурсник и второкурсник УО «РИПО». Молодые люди услышали крики о помощи, взломали металлическую дверь, проникли внутрь и помогли выйти женщине.

Пострадавшую и студентов госпитализировали. Они себя плохо чувствовали из-за отравления продуктами горения.

Жильцов дома не эвакуировали.