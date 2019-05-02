Литва проиграла Венгрии на ЧМ-2019 по хоккею и может вылететь во второй дивизион

Третье поражение подряд потерпела сборная Литвы на чемпионате мира по хоккею в группе А дивизиона I. Турнир проходит в столице Казахстана.

2 мая на «Барыс-Арене» литовцы уступили команде Венгрии — 1:4 (1:2, 0: 2, 0:0).

Ранее Литва проиграла сборным Беларуси — 3:4 и Казахстана — 1:3. Теперь в турнирной таблице литовская команда с нулем очков занимает последнее место. Пятое место и столько же очков после двух матчей у команды Словении, которой сегодня предстоит матч против Беларуси.

Сборной Литвы осталось провести два матча: 4 мая против Южной Кореи и 5 мая против Словении. Последний матч может стать решающим в борьбе за сохранение места в группе А первого дивизиона.