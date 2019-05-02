Thirty Seconds To Mars выбрали для разогрева своего минского концерта группу Nizkiz

Белорусская группа Nizkiz выступит 15 июля на «Чижовка-Арене» в качестве специального гостя концерта американцев Thirty Seconds To Mars.

Фото Романа Стриги

В 2019 год могилевчане Nizkiz вошли в статусе одной из главных белорусских рок-групп. На их счету выступления на всех главных рок-фестивалях Беларуси, аншлаги в рамках тура по Беларуси и серия солдаутов на главных клубных площадках Минска, включая недавний концерт в Prime Hall.

Рецепт успеха – мелодичные песни со стадионной подачей, зашкаливающая энергетика живых выступлений и невероятный голос Александра Ильина.

«Менеджмент Thirty Seconds To Mars выбирал из десятка кандидатур из разных стран, включая европейцев. Я рад, что в Минске выступят именно Nizkiz. Причем не удивлюсь, если решение принимал сам Джаред Лето — он известен своим перфекционизмом», — говорит организатор концерта Павел Богданович.

Thirty Seconds To Mars привезут в Минск лучшие песни и новый альбом America, который многие назвали самым разнообразным в истории коллектива. Пластинка дебютировала на второй строчке хит-парада «Биллборд».

Thirty Seconds To Mars (США)

специальный гость — группа Nizkiz

15 июля, 20:00. Минск, «Чижовка-Арена»

Билеты: фан-зона — 140 рублей, танцпол — 110 рублей, сидячие — от 80 рублей.