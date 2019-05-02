Лукашенко напомнил бывшему президенту Литвы об общем государстве

Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европарламента Роландасом Паксасом 2 мая в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

«Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет. Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай Бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции — тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», — сказал Лукашенко.

Глава государства приветствовал визит Паксаса, отметив, что «нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях».

По его словам, Беларусь и Литва имеют как общие точки зрения на различные темы, так и разногласия по некоторым вопросам, однако это «естественно для стран-соседей».

Лукашенко подчеркнул, что основой двустороннего сотрудничества всегда являются торгово-экономические отношения.

«Несмотря на политические разногласия, их уровень очень высокий. Мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву, нам комфортно было работать в ваших портах. Очень много наших людей с туристическими целями посещает Литву, и мы никогда не препятствовали тому, чтобы литовцы к нам приезжали», — добавил он.

Беларусь и Литва, напомнил Лукашенко, «когда-то составляли одно государство», поэтому общее историческое прошлое должно способствовать развитию двусторонних отношений. «Надо в истории искать что-то хорошее, на что можно опереться. И у нас этого хорошего много. Давайте будем опираться на него и строить в будущем такие же добрые отношения», — сказал он.

Телеканал «Беларусь 1» в выпуске новостей сообщил, что литовский политик прибыл в Минск «по собственной инициативе», раньше Беларусь в официальном качестве он не посещал.