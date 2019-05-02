«Белоруснефть» отменила скидки на автомобильное топливо

Крупнейший оператор автозаправочных станций Беларуси отменил с 1 мая скидки на автомобильное топливо по программе лояльности.

«С 1 мая 2019 года вместо предоставления скидок на топливо будут предоставляться скидки на сопутствующие товары и услуги по увеличенной шкале — до 5%», — проинформировал клиентов государственный оператор сети автозаправочных станций.

Напомним, в апреле руководство шести сетей автозаправочных станций обращалось к первому вице-премьеру Игорю Ляшенко в связи с убытками, возникающими из-за реализации топлива на внутреннем рынке. По данным АЗС, отпускные цены были увеличены на 40 рублей за тонну, что привело к снижению удельного дохода операторов с 137 до 97 рублей за тонну.

Розничные цены на нефтепродукты в Беларуси регулируются законодательством. В связи с этим ранее между операторами АЗС и белорусскими властями уже возникали конфликтные ситуации, касающиеся ценообразования на внутреннем рынке нефтепродуктов.