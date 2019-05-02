В Краснодаре уволят заведующую детсадом за издевательства над нерусским мальчиком

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В Краснодаре случайно засняли, как заведующая детским садом «Звездочка» Эмма Мильнер занимается воспитательным процессом. Женщина кричала на нерусского мальчика, обзывая его тварью.

Со слов Мильнер, пятилетний мальчик прибыл в Краснодар с семьей из «одной из южных республик» и якобы выкрикнул: «Я ненавижу русскую землю», сообщает tvzvezda.ru.

В качестве «воспитательной» меры, женщина силой заставила встать ребенка на колени и целовать землю, давя ему на шею. Все происходит на глазах у двух других взрослых, которые не пытались помешать происходящему.

В свою очередь директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов пообещал уволить агрессивную женщину «в ближайший рабочий день», передает DW.

«Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей», — добавил он.
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Тэги: шовинизм Россия Кавказ русский мир детский сад Персона: Эмма Мильнер Алексей Некрасов Город: Краснодар

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