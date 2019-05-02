В Краснодаре уволят заведующую детсадом за издевательства над нерусским мальчиком

В Краснодаре случайно засняли, как заведующая детским садом «Звездочка» Эмма Мильнер занимается воспитательным процессом. Женщина кричала на нерусского мальчика, обзывая его тварью.

Со слов Мильнер, пятилетний мальчик прибыл в Краснодар с семьей из «одной из южных республик» и якобы выкрикнул: «Я ненавижу русскую землю», сообщает tvzvezda.ru .

В качестве «воспитательной» меры, женщина силой заставила встать ребенка на колени и целовать землю, давя ему на шею. Все происходит на глазах у двух других взрослых, которые не пытались помешать происходящему.

В свою очередь директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов пообещал уволить агрессивную женщину «в ближайший рабочий день», передает DW .

«Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей», — добавил он.