Мероприятие памяти жертв Минского гетто прошло в Вашингтоне

В Вашингтоне 1 мая Госдепартамент США и МИД Беларуси впервые провели совместное мероприятие, посвященное памяти жертв Минского гетто.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

В мероприятии приняло участие более ста человек, среди которых представители Госдепартамента и других органов государственного управления США, еврейских организаций, дипломаты, журналисты, а также бывший узник Минского гетто, подпольщик, ветеран войны Савелий Каплинский и Светлана Гебелева — дочь руководителя подполья в Минском гетто Михаила Гебелева.

К участникам мероприятия обратились заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства,

В зале Центра дипломатии Госдепартамента была развернута тематическая фотовыставка на основе материалов, подготовленных Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.