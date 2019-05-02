Беларусь обыграла Словению на чемпионате мира по хоккею

Третью победу на чемпионате мира по хоккею в группе А дивизиона 1 одержала сборная Беларуси.

2 мая в Нур-Султане на «Барыс-Арене» команда Андрея Сидоренко добилась победы на сборной Словении — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

У белорусов забивали Егор Шарангович (в большинстве), Олег Евенко, Джефф Платт и Артем Демков (в пустые ворота при игре 4 на 4).

Ранее белорусы обыграли команды Литвы — 4:3 и Венгрии — 3:1. Впереди еще два матча: 4 мая — со сборной Казахстана, 5 мая — против Южной Кореи.

В турнирной таблице сборная Беларуси пока занимает первое место — 9 очков после 3 матчей, у Южной Кореи и Казахстана по 6 очков после двух матчей, у Венгрии — 3 (3), у Словении и Литвы — по 0 (3).

Сегодня в Нур-Султане состоится еще один матч — Южная Корея — Казахстан.