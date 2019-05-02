Чистая нефть из России поступила в Беларусь

/ Экономика
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По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 2 мая в 12.40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси, сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим». 

Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча».

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в 14.28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».

Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику, подчеркнули в концерне.

Как сообщалось, в России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин. По его словам, в Самаре, в офисах нескольких частных организаций, проходят следственные действия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 апреля поручил Минэнерго России, Минпромторгу, ФАС и Ростехнадзору в недельный срок провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО «Транснефть» в Беларусь и страны Восточной Европы.

«По результатам проверки обеспечить наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Материалы проверки направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — приводит текст поручения сайт правительства России.

«Представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», — поручил Медведев.

Ранее 27 апреля стало известно, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Об этом сообщил в Пекине глава российского государства, отвечая на вопрос журналистов.

«Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу», — сказал Путин. Он пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба» с привлечением спецслужб, если корпоративного расследования будет мало.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть, сообщил неделю назад «Белнефтехим».

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строядорогостоящее оборудование.

23 апреля Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти

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