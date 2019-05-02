Лукашенко придумал новую обязанность для провластной ФПБ

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) должна принимать более активное участие в общественном мониторинге ценообразования в стране, заявил Александр Лукашенко 2 мая на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

Фото пресс-службы президента

Официальный лидер подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один и поэтому должно находиться в поле зрения профсоюзов. «Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее», — отметил Лукашенко.

Особенно важным он назвал вопрос стоимости товаров для малозащищенных групп населения — ветеранов войны, пенсионеров: «Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, — это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас».

«Я просил проконтролировать, создать стройную, четкую систему и контролировать цены в Беларуси. Как здесь обстоят дела? И почему люди постоянно обращают наше внимание при любых социологических опросах на эту проблему? Эта проблема в ряду первых», — заявил Лукашенко.

Федерация профсоюзов начала проводить общественный мониторинг изменения цен в розничной торговле по поручению Лукашенко около двух лет назад.

По данным Белстата, потребительские цены в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,4%, с декабрем 2018-го — на 2,6%. В годовом измерении инфляция составила 5,9%. Для сравнения: в марте 2018 года по отношению к февралю потребительские цены увеличились на 0,5%, к декабрю 2017-го — на 2,5%.

В марте 2019 года по отношению к февралю цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (с начала года — на 2,9%), на непродовольственные — на 0,6% (на 1,6%), на услуги — остались на уровне февраля (выросли на 3,5%).

По прогнозу Национального банка, инфляция в 2019 году составит 5%. В 2018-м она достигла 5,6%.