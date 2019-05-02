В Европарламенте хотят создать группу для мониторинга безопасности БелАЭС

Депутат Европарламента, бывший президент Литвы Роландас Паксас предлагает создать международную экспертную группу для мониторинга безопасности БелАЭС. Об этом он заявил узкому кругу журналистов 2 мая в Минске после встреч с Александром Лукашенко и министром энергетики Виктором Каранкевичем.

По словам Паксаса, он сторонник развития ядерной энергетики. «Не секрет, что определенные политические силы в Литве и не только используют строительство атомной станции для достижения политических целей. Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную станцию. Эта станция будет работать, она не станет небезопасной», — сказал литовский политик в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что на сегодняшней встрече Лукашенко подтвердил: процесс проектирования и строительства электростанции «был максимально прозрачен и открыт».

По сообщению пресс-службы президента, на встрече с Паксасом Лукашенко заявил, что Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой, но литовская сторона слишком политизирует тему строительства Белорусской АЭС. Эта тема «очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», подчеркнул Лукашенко.

Следует отметить, что Паксас прибыл в Минск по собственной инициативе. Посольство Литвы в Беларуси узнало о его приезде из сообщений СМИ.