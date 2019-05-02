В Европарламенте хотят создать группу для мониторинга безопасности БелАЭС

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Депутат Европарламента, бывший президент Литвы Роландас Паксас предлагает создать международную экспертную группу для мониторинга безопасности БелАЭС. Об этом он заявил узкому кругу журналистов 2 мая в Минске после встреч с Александром Лукашенко и министром энергетики Виктором Каранкевичем.

По словам Паксаса, он сторонник развития ядерной энергетики. «Не секрет, что определенные политические силы в Литве и не только используют строительство атомной станции для достижения политических целей. Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную станцию. Эта станция будет работать, она не станет небезопасной», — сказал литовский политик в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что на сегодняшней встрече Лукашенко подтвердил: процесс проектирования и строительства электростанции «был максимально прозрачен и открыт».

По сообщению пресс-службы президента, на встрече с Паксасом Лукашенко заявил, что Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой, но литовская сторона слишком политизирует тему строительства Белорусской АЭС. Эта тема «очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована», подчеркнул Лукашенко.

Следует отметить, что Паксас прибыл в Минск по собственной инициативе. Посольство Литвы в Беларуси узнало о его приезде из сообщений СМИ.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-Литва АЭС-Беларусь Европарламент Персона: Роландас Паксас Виктор Каранкевич

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