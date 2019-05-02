Беларусь направит России новые предложения по отмене роуминга между двумя государствами. Об этом сообщил 2 мая на пресс-конференции в Минске министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

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Он отметил, что на уровне глав государств поставлена задача проработать варианты. «Позиция нашего министерства в том, что сегодня увидеть решение невозможно. В роуминг вовлечены и операторы, и госорганизации — это должна быть скоординированная работа, которая позволит с наименьшими потерями решить вопрос. Я так говорю, потому что в ЕС этот вопрос решался более семи лет», — пояснил глава Минсвязи.

По его словам, работа на возможными вариантыами идет. «Первый вариант уже был направлен в правительство для решения вопросов. Наше первое предложение было о снижении стоимости на 30%. На даже на этом мы не остановились и вместе с российскими коллегами во время недавней выставки «ТИБО» проработали еще один вариант. Предлагается решать вопрос с определенными периодами, чтобы мы могли смотреть как идет этот процесс. Мы направим этот вариант российской стороне, чтобы они его проанализировали и высказали свою позицию», — сказал Константин Шульган.

«Если объяснить, почему этот процесс так долго идет… Предлагался тариф — ноль за входящий звонок, но белорусов, находящихся в роуминге, в среднем — один миллион, а россиян, которые к нам приезжают, — 5 миллионов. И вот этот «ноль» ложится на оплату десятью миллионами белорусских абонентов. И это точно также распределяется на Россию, но там— порядка 80 миллионов абонентов. Вот сами и решите, кому так решить вопрос удобнее и безболезненнее», — отметил глава Минсвязи Беларуси.

Поэтому, по его словам, процесс хотелось бы урегулировать «в спокойном, нормальном порядке». «Механизм снижения тарифов есть, причем практически до нуля. Он уже предложен в нашем варианте, который мы сейчас готовимся направить российским коллегам. Здесь нет никакой проблемы. Все идет в плановом порядке. У меня нет никаких претензий к российским коллегам. Просто надо поработать в большом коллективе — это и операторы и регулятор», — рассказал Шульган.

«Но не готов говорить, что этот вопрос будет решен в этом году. И еще раз обращаю внимание, что Европейский союз шел к этому более семи лет», — подчеркнул глава Минсвязи.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже два года. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-и во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.