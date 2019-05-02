В Бресте в 89-й раз не разрешили митинг против аккумуляторного завода
Брестский райисполком запретил проведение 5 мая митинга против строительства аккумуляторного завода. Акция намечалась в деревне Тельмы под Брестом, на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», который определен как постоянное место для проведения массовых мероприятий.
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«Чиновники, чтобы найти обоснование для запрета наших акций, придумывают “запланированные ранее мероприятия”. При этом, как показывает наш мониторинг, на данном стадионе в заявленное нами время может ничего не проводиться, — дополнил Кисляк. — Мы подавали уведомления о проведении еще трех митингов на этом стадионе: 12, 19 и 26 мая. Ответы еще не получили, но думаю, они будут идентичными, как и на 5 мая».
Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.