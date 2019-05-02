Брестчане хотят провести шесть митингов против аккумуляторного завода

Группа активистов второго мая подала в Брестский горисполком уведомления о проведении шести митингов против строительства аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, все митинги — по три 13 и 14 мая — намечаются на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

«Это будние дни, и надеюсь, что там в это время не будет запланированных ранее мероприятий, как обычно отвечает на наши уведомления горисполком и на этом основании запрещает акции против этого завода», — заявил Кисляк.

Он отметил, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 94 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.