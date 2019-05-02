Лукашенко назначил смотрящего за вступительными экзаменами

Указом № 166 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2019 году» создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 году, а также определены ее полномочия.

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В состав комиссии включены члены правительства, Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов госуправления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, сообщила пресс-служба президента.

Комиссия призвана «обеспечить контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования».

В числе ее обязанностей — «принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема, осуществление приема граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний, а также обеспечение освещения работы комиссии в средствах массовой информации».