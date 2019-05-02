Предложения по внедрению в Беларуси технологии 5G будут выработаны к сентябрю

В Беларуси предложения по внедрению технологии связи и передачи данных пятого поколения (5G) будут выработаны к сентябрю этого года. Об этом 2 мая на пресс-конференции в Минске сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

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По его словам, вопросы развития технологии 5G рассматриваются на базе межведомственной рабочей группы, куда входят представители операторов и госорганов. Пока все находится на начальном этапе.

«Мы пытаемся все мнения и варианты обобщить и найти путь, который для нашей страны будет самым эффективным. Ведь даже нормативная база по вопросу развития 5G не прописана. Над всеми этими вопросами надо подумать. В том числе о том, чтобы плата за выделяемые частоты не была такой, которая тормознет развитие этой технологии», — подчеркнул Шульган.

Как отметил министр, внедрение 5G — это не задача запуска сотовой связи, а гораздо сложнее. Так, например, для применения 5G в будущем будет задействовано много устройств.

«И здесь возникает вопрос: как дать возможность управлять ими и кому дать это право? У нас три оператора плюс beCloud. Кто этим займется? Частот на всех, чтобы эта технология работала хорошо, недостаточно. Здесь надо консолидировать все силы, потому что это еще и финансовые затраты, которых не было при развитии технологий до сих пор. Здесь масса вопросов», — пояснил Шульган.

«Предварительные результаты деятельности рабочей группы к сентябрю однозначно уже должны быть, в том числе по определению нормативной базы. По крайней мере, какие-то первичные результаты», — подытожил министр.

Впервые скорости технологии 5G в Беларуси протестировали в апреле 2017 года. В ходе тестов удалось достичь скорости порядка 2.048 Мбит/с. Теоретический предел 4G-скоростей — 1.000 Мбит/с.

По оценкам специалистов, внедрение 5G позволит обеспечить пользователей повсеместным широкополосным мобильным доступом в интернет. В числе прочего стандарт 5G будет ориентирован на интернет вещей, обеспечивая передачу данных для различного вида устройств: автомобилей, сенсоров, элементов городской инфраструктуры, промышленного оборудования и так далее.

Сеть LTE Advanced (4G) в Беларуси запустили в коммерческую эксплуатацию 17 декабря 2015 года. Ее строительством занимается подконтрольный государству инфраструктурный оператор beCloud для последующего предоставления ее в пользование операторам «МТС», life:) и velcom.