Лоукостер Wizz Air может открыть регулярные рейсы из Гродно

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно. Об этом сообщил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора 2 мая на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым.

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«По информации венгерского гостя, прорабатывается вопрос организации рейсов венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air из аэропорта в Гродно», — говорится в сообщении на сайте Гродненского облисполкома.

Wizz Air — бюджетная венгерская авиакомпания, созданная в 2003 году. Осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. Во флоте авиакомпании есть 104 самолета Airbus A320 и А321.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 7 февраля на коллегии ведомства сообщил, что в Беларуси рассматривается вопрос создания базового аэропорта для лоукост-компаний, которые можно привлечь в страну. Находиться он будет в одном из областных центров.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь. Вопрос с выбором региона пока не решен. Однако в первую очередь лоукосты придут в областные аэропорты — это наш подход по работе с ними», — подчеркнул Авраменко.

В департаменте по авиации Минтранса ранее констатировали, что в вопросе прихода в Беларусь лоукост-авиакомпаний дальше переговорного периода дело пока не идет. Для прихода бюджетных авиаперевозчиков необходим определенный постоянный поток пассажиров, есть также вопросы по ценовой политике аэропортов и возможных дотациях.