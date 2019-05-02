Лукашенко тепло проводил бывшего и поприветствовал нового императора Японии

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Александр Лукашенко поздравил нового императора Японии 59-летнего Нарухито с восхождением на трон.

«Убежден, что с Вашей поддержкой белорусско-японские отношения будут и в дальнейшем успешно развиваться на пользу обеих стран. Буду рад установить и поддерживать с Вашим Высочеством контакт для обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия и вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего для наших дружественных народов», — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко направил также послание отрекшемуся от престола императору Акихито, отметив, что в Беларуси с большим уважением и пониманием восприняли его решение. «Для меня было большой честью и удовольствием поддерживать с Вами контакты на протяжении прошедших лет», — подчеркнул официальный лидер.

По его словам, в период правления Акихито были установлены белорусско-японские дипломатические отношения, страны активно оказывали взаимную помощь в преодолении последствий техногенных катастроф, развивали сотрудничество на международной арене, в экономике, спорте, образовании, культуре и науке.

126-й император Японии Нарухито — старший сын 85-летнего Акихито, который объявил об отречении от престола 1 декабря 2017 года (правил с 7 января 1989 года до 30 апреля 2019 года).
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Тэги: Беларусь-Япония Персона: Александр Лукашенко император Нарухито

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