Государство неэффективно работает в медиасфере

Государство пока не справляется с вызовами в сфере информационной безопасности. К такому выводу пришли эксперты на дискуссии «Информационная безопасность Беларуси в медиасфере», которая прошла в рамках выставки «СМИ в Беларуси» на стенде ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко считает, что государственная политика сконцентрирована на поддержке государственных медиа и уменьшении влияния негосударственных СМИ.

«При этом и попытки уменьшения российского влияния, и попытки модерации контента российских каналов, попытки давления или на пророссийских публицистов в деле Регнума, или на белорусских через «дело БелТА» не были эффективными. Посадки блогеров не уменьшают их активности, а даже если бы это и сработало, то зачищенное медиаполе снизило бы информационную безопасность Беларуси», — заявил Можейко.

Медиаэксперт Павел Быковский позитивно оценивает принятие концепции информационной безопасности Беларуси. При этом он отмечает, что на постсоветском пространстве до сих пор существует концепция времен «холодной войны», которая заключается в контроле каналов распространения информации. Но ситуация в сфере медиа с тех пор сильно изменилась.

«Раньше была монополия крупных медиа на распространение информации, а сейчас, когда каналы не монополизированы, такие концепции работают хуже, — пояснил Быковский. — В шоу-бизнесе давно установили, что невозможно заглушить канал коммуникации, но можно создать шум, который мешает потреблять информацию. Есть возможность распространять свои инфоповоды, которые будут ярче. В этом направлении следовало бы думать людям, которые хотят защищать национальную безопасность в медиасфере».

Быковский обращает внимание, что в принятой концепции не указано намерение государства развивать у граждан критическое мышление и медиаграмотность.

«Власти хотели бы оставить возможность пропаганды для себя, но это создает аналогичную возможность для любых других игроков, имеющих ресурс», — считает он.

Как считает председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, месседжи российской пропаганды распространяются через юридически белорусские телеканалы, включенные в обязательный пакет для всех операторов. При этом, по данным мониторинга, проведенного БАЖ в декабре 2018 года, доля передач российского производства в прайм-тайм на белорусских каналах приближается к 50%, что создает дополнительные риски для информационной безопасности страны.

«Если мы возьмем анализ передач, то увидим, что там не так много передач политического или новостного блока. Но там есть сериалы, развлекательные программы, ток-шоу, которые не связаны напрямую с политикой. Именно они вбрасывают в общество вирус пропаганды, и в итоге происходит размывание национальной идентичности Беларуси, потому что белорусы привыкают смотреть на мир сквозь линзы Кремля», — заявил Бастунец.