В Бресте 17-летний студент выбросился из окна общежития

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В Бресте студент одного из вузов выбросился из окна. Эту информацию Naviny.by подтвердил официальный представитель регионального управления Следственного комитета Дмитрий Иванюк.

Происшествие случилось вечером первого мая. По информации следствия, 17-летний студент первого курса выпал из окна пятого этажа общежития. В данный момент с травмами разной степени тяжести он находится под присмотром врачей.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», - сказал Naviny.by Иванюк.

По его словам, предварительно, «признаков совершения противоправных действий в отношении студента не установлено».
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Тэги: выпал из окна студенты Город: Брест

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