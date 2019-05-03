Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности
В пятницу, третьего мая, погоду на территории Беларуси определяет атмосферный фронт.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, в юго-восточных регионах ожидаются грозы.
Ветер западный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).
Максимальная температура воздуха +11..17°C (на юго-востоке до +20°C).
В столице вероятность дождя очень высока. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +8..+10°C;
- днем +11..+13°C;
- вечером +8..+10°C.