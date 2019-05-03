Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

В пятницу, третьего мая, погоду на территории Беларуси определяет атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, в юго-восточных регионах ожидаются грозы.

Ветер западный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +11..17°C (на юго-востоке до +20°C).

В столице вероятность дождя очень высока. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: