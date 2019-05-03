Атмосферный фронт накрыл Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В пятницу, третьего мая, погоду на территории Беларуси определяет атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, в юго-восточных регионах ожидаются грозы.

Ветер западный, юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха +11..17°C (на юго-востоке до +20°C).

В столице вероятность дождя очень высока. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +8..+10°C;
  • днем +11..+13°C;
  • вечером +8..+10°C.
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Тэги: погода

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