На пожаре в Кореличском районе погибли 34 теленка

Пожар на молочно-товарной ферме произошел днем в четверг, второго мая, в деревне Долматовщина (Кореличский район).

Как сообщили спасатели, работниками МТФ был спасен 31 теленок, 34 животных погибли.

Кроме этого огнем уничтожено 25 тонн соломы в рулонах.

Среди версий, которые рассматриваются, - неосторожное обращение с огнем и поджог.

В начале года сообщалось, что на пожарах в Каменецком и Слонимском районах были спасены 90 телят.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 16 пожаров. В результате которых уничтожены два строения.