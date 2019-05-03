На пожаре в Кореличском районе погибли 34 теленка
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Пожар на молочно-товарной ферме произошел днем в четверг, второго мая, в деревне Долматовщина (Кореличский район).
Как сообщили спасатели, работниками МТФ был спасен 31 теленок, 34 животных погибли.
Кроме этого огнем уничтожено 25 тонн соломы в рулонах.
Среди версий, которые рассматриваются, - неосторожное обращение с огнем и поджог.
В начале года сообщалось, что на пожарах в Каменецком и Слонимском районах были спасены 90 телят.
Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 16 пожаров. В результате которых уничтожены два строения.