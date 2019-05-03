В МИД России прокомментировали смену посла в Беларуси

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, в смене главы дипломатической миссии в Беларуси нет ничего чрезвычайного.

Он подчеркнул, что «категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис» в двусторонних отношениях. «Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы», — приводят «Известия» слова замминистра.

Дипломат также обратил внимание на то, что отношения Беларуси и России «носят характер стратегического партнерства».

Карасин также отметил, что Москва и Минск работают над углублением интеграции Союзного государства, «поэтому надо с оптимизмом смотреть на будущее отношений».