Белорусская команда вылетает сегодня на конкурс «Евровидение-2019»

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Команда белорусской певицы ZENA сегодня отправляется в Тель-Авив, где пройдет международный конкурс «Евровидение-2019».

Наша соотечественница выступит в первом полуфинале под №8, который состоится 14 мая. 


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В этот день за выход в финал будут бороться представители 17 стран: 1. Кипр, 2. Черногория, 3. Финляндия, 4. Польша, 5. Словения, 6. Чехия, 7. Венгрия, 8. Беларусь, 9. Сербия, 10. Бельгия, 11. Грузия, 12. Австралия, 13. Исландия, 14. Эстония, 15. Португалия, 16. Греция, 17. Сан-Марино.

Напомним, 7 марта в Минске состоялся финал национального отборочного тура конкурса. Композиция ZENA Like It набрала максимальное количество баллов по итогам решения профессионального жюри — 69.
 

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: Зинаида Куприянович

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