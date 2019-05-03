Россиянин пытался ввезти в Беларусь крупную партию наркотиков

Белорусские пограничники пресекли попытку ввоза на территорию Беларуси крупной партии наркотиков.

Как сообщили в Госпогранкомитете, нарушитель был задержан второго мая в пункте пропуска «Котловка» (белорусско-литовский участок границы).

В ходе проведения углубленного досмотра в полу микроавтобуса было обнаружено двойное дно. Именно здесь был оборудован тайник, в котором находились упакованные в брикеты весом 311,120 килограмма.

Проведенная экспертиза установила, что тайно перевозимый груз является гашишем.

В настоящее время 46-летний россиянин находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по ст. 328-1 УК.