Россиянин пытался ввезти в Беларусь крупную партию наркотиков

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Белорусские пограничники пресекли попытку ввоза на территорию Беларуси крупной партии наркотиков.

Как сообщили в Госпогранкомитете, нарушитель был задержан второго мая в пункте пропуска «Котловка» (белорусско-литовский участок границы).

В ходе проведения углубленного досмотра в полу микроавтобуса было обнаружено двойное дно. Именно здесь был оборудован тайник, в котором находились упакованные в брикеты весом 311,120 килограмма.

Проведенная экспертиза установила, что тайно перевозимый груз является гашишем.

В настоящее время 46-летний россиянин находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по ст. 328-1 УК.
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Тэги: Беларусь-Литва-граница Котловка наркотики гашиш

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