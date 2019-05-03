Легенда «Барселоны» объявил о завершении карьеры
Легенда «Барселоны» (более 500 матчей за «сине-гранатовых») Хави, выступавший в сезоне 2018/2019 за катарский «Аль-Садд», заявил о завершении карьеры футболиста.
В коллекции его трофеев золото чемпионата мира (2010) и два титула чемпиона Европы (2008, 2012).
В составе каталонцев он восемь раз выигрывал Примеру, три раза Кубок и шесть раз Суперкубок Испании.
Четыре раза был победителем Лиги чемпионов и дважды завоевывал Суперкубок УЕФА.
Дважды становился чемпионом мира среди клубов.
В единственном сезоне в Катаре стал чемпионом.
Является лучшим игроком чемпионата Европы 2008 года, а также лучшим футболистом мира по версии World Soccer (2010).