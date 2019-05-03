Легенда «Барселоны» объявил о завершении карьеры

Легенда «Барселоны» (более 500 матчей за «сине-гранатовых») Хави, выступавший в сезоне 2018/2019 за катарский «Аль-Садд», заявил о завершении карьеры футболиста.

В коллекции его трофеев золото чемпионата мира (2010) и два титула чемпиона Европы (2008, 2012).

В составе каталонцев он восемь раз выигрывал Примеру, три раза Кубок и шесть раз Суперкубок Испании.

Четыре раза был победителем Лиги чемпионов и дважды завоевывал Суперкубок УЕФА.

Дважды становился чемпионом мира среди клубов.

В единственном сезоне в Катаре стал чемпионом.

Является лучшим игроком чемпионата Европы 2008 года, а также лучшим футболистом мира по версии World Soccer (2010).