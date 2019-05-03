Белорусы скупают жилье в Петербурге

/ Экономика
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Риелторы, работающие на рынке недвижимости северной столицы России, фиксируют массовую скупку квартир, покупателями которых выступают, в том числе, белорусы.

Фото из Википедии

По данным агентства «Доли», среди «новых питерцев» все больше граждан Беларуси и Украины.

Как отмечается, основной поток таких заявок на покупку жилья в Санкт-Петербурге исходит от иностранцев — белорусов и украинцев.

Белорусам больше всего нравится жилье в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Также в «Доле» отметили, что белорусы «готовы немного переплатить за комнату в коммуналке, так как с инвестиционной точки зрения такая покупка выглядит гораздо привлекательнее в перспективе».
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Тэги: недвижимость жилье Город: Санкт-Петербург

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