В ЕАЭС согласован подход к формированию общего рынка электроэнергии

На заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправсовета, которые прошли 29-30 апреля в Ереване, стороны согласовали подходы к формированию общего рынка электроэнергии, сообщает пресс-служба Министерства экономики Беларуси.

При этом формирование внутренних оптовых рынков электроэнергии в тех государствах — членах ЕАЭС, где он пока не создан, отнесено на этап после завершения формирования общего рынка газа в союзе.

«До этого времени юридические лица государств-членов смогут быть участниками торговли электроэнергией на общем рынке ЕАЭС в том случае, если они не совмещают конкурентные и монопольные виды деятельности — выработку энергии и ее транспортировку. Белорусским энергетикам это даст возможность участвовать в поставках электроэнергии в период реализации в Российской Федерации масштабной программы модернизации действующих электростанций», — пояснили в пресс-службе.

Стороны подготовили проект протокола о создании общего рынка электроэнергии, который планируется подписать в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в Нур-Султане (Казахстан).

Изначально предполагалось, что общий рынок электроэнергии в ЕАЭС должен начать функционировать с июля 2019 года.

«При рассмотрении вопросов о торговых барьерах в союзе была услышана позиция, ранее неоднократно защищаемая на всех уровнях белорусской стороной, о неправомерности введения секторальных ограничений во взаимной торговле между государствами — членами ЕАЭС по признакам сомнений в безопасности или происхождении товара, в частности, белорусского молока, — отметили в Минэкономики. — Ограничения могут быть применимы только в отношении конкретных партий товара и конкретных компаний, что и подтверждено всеми сторонами по итогам дискуссии на Евразийском межправительственном совете».

Как сообщалось, на заседании межправсовета ЕАЭС 30 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Евразийском союзе нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле.

«Важно повысить продуктивность работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Нужно разобраться с причинами роста количества препятствий в торговле, особенно барьеров, считающихся нарушением права союза. В чем они — в несовершенстве нашего договора (о создании ЕАЭС. — БелаПАН.) или в правовом нигилизме отдельных государств-членов?» — сказал он.

По данным белорусской стороны, на начало 2019 года в Евразийском экономическом союзе зафиксировано 71 препятствие для свободного рынка, в том числе 16 барьеров, 17 изъятий и 38 ограничений.