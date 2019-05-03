Лукашенко открыл вторую ВПП в национальном аэропорту Минск

Александр Лукашенко 3 мая принял участие в церемонии открытия второй взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.

Протяженность новой полосы составляет 3.700 метров, ширина — 60 метров.

Как отметили в пресс-службе Минтранса, «строительство второй взлетно-посадочной полосы было реализовано силами белорусских строительных организаций, без привлечения зарубежных финансовых средств».

«Реализация данного инвестиционного проекта обеспечила возможность осуществления международных полетов воздушных судов всех типов в (из) Национальный аэропорт Минск без ограничений в сложных метеорологических условиях», — говорится в сообщении.

28 марта, общаясь с журналистами, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко отметил, что возможность принимать все типы воздушных судов придаст определенный импульс в развитие национального аэропорта. «За последние три-четыре года у нас пассажиропоток вырос фактически в 2,8 раза. Сегодня стремится к пяти миллионам пассажиров. При такой динамике (10-15%) я думаю, что мы должны стремиться к 10 миллионам пассажиров», — сказал Авраменко.

Изначально проект второй взлетно-посадочной полосы планировалось реализовать совместно с китайской компанией «Точмаш». Стоимость трех его составляющих — реконструкции действующего терминала, строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы — китайская сторона оценила примерно в 600 млн долларов. Однако белорусская сторона оценила проект не более чем в 300 млн долларов, и он не был реализован.

В марте 2015 года был подписан указ президента о строительстве взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения. Сообщалось, что проект будет реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации, внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников.