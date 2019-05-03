В Беларуси резко ухудшились условия для проведения массовых мероприятий

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В Беларуси резко ухудшились условия для проведения по инициативе граждан массовых мероприятий, говорится в обзоре ситуации с правами человека в апреле, подготовленном закрытым властями правозащитным центром «Весна».

«Анонсированного и широко разрекламированного белорусскими властями на различных переговорных площадках и в международных организациях упрощения порядка проведения мирных собраний не произошло. Напротив, те немногочисленные массовые мероприятия, которые раньше допускались государством, оказались под угрозой исчезновения, — отмечают правозащитники. — Речь идет прежде всего о неподъемной для организаторов сумме оплаты за охрану общественного порядка во время таких мероприятий».

Как отмечается в обзоре, «жертвами нарушения права на мирные собрания» стали члены оргкомитета по празднованию Дня Воли в Минске в Киевском сквере: у организаторов мероприятия возник спор с милицией по вопросу качества оказанных услуг и по сумме оплаты, которая была значительно увеличена по сравнению с указанной в договоре.

«И хотя соответствующее законодательство предусматривает такие ситуации и предполагает решение споров путем переговоров и в судебном порядке, организаторы были административно оштрафованы (на 765 рублей каждый. — БелаПАН.) за отказ оплатить услуги милиции до разрешения возникшего спора по существу», — отмечают авторы.

«Неожиданно жертвами нового порядка взимания платы за милицейскую заботу стали представители религиозных конфессий, которые практикуют разного рода шествия в рамках исповедываемой религии: отправление религиозных обрядов вне культовых зданий происходит по правилам закона о массовых мероприятиях», — подчеркивается в обзоре.

Всего за апрель правозащитники «Весны» зафиксировали 48 случаев привлечения граждан к административной ответственности за осуществление своего права на мирное собрание.

При этом за месяц по всей Беларуси правозащитники насчитали около 90 случаев составления протоколов и задержаний активистов. В апреле состоялось не менее 64 судов над общественными и политическими активистами по административным делам. «В основном, результатами судов были большие штрафы. Общая сумма, которую должны заплатить активисты в качестве штрафов по политически мотивированным статьям, стала рекордной за последние полгода — 34.017 рублей (более 16 тысяч долларов)», — уточняют правозащитники.

Не обошлось в апреле и без арестов, говорится в обзоре, общее время, провденное Николаем Статкевичем, Павлом Северинецем и Максимом Винярским за решеткой, достигло 43 суток.

Брест, в котором уже больше года регулярно проходят протесты против аккумуляторного завода, почти сравнялся с Минском по количеству административных процессов против активистов, говорится в обзоре. Если в столице за месяц прошло 26 судебных заседаний, то в Бресте — 21, и все они касались противников завода и независимых журналистов.

Что касается оснований, по которым судили активистов, то почти половина случаев приходится на статью 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия).

«Причина роста количества судов по этой статье (по сравнению с мартом их число выросло в два раза) — это протесты против «облагораживания» Куропат и выступления в Бресте. Часть защитников Куропат также штрафовали по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неподчинение сотрудникам милиции)», — отмечают правозащитники.

В Беларуси 26 января вступили в силу изменения в закон «О массовых мероприятиях», предполагающие возможность их проведения по заявительному принципу в разрешенных местными властями местах. На стадии принятия изменений в МВД их называли «жесточайшей либерализацией».

Однако в развитие нового законодательства правительство приняло положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, согласно которому стоимость таких услуг значительно выросла.

В итоге организаторы традиционных акций — «Чернобыльского шляха» 26 апреля и митинга независимых профсоюзов 1 мая в Минске — отказались от их проведения.
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Тэги: массовые мероприятия правозащитники

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