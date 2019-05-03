Румас взялся за овец

Правительство утвердило комплекс мер по развитию овцеводства в Беларуси на 2019-2025 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 30 апреля № 268, сообщила пресс-служба правительства.

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Комплекс мер разработан в целях обеспечения более полной занятости сельского населения, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий комплекса мер планируется в пределах средств, предусмотренных в рамках соответствующих государственных программ в агропромышленном комплексе, и составит 67 млн 572,5 тыс. рублей. Из них 17 млн 954 тыс. — средства республиканского бюджета, 28 млн 391,9 тыс. — средства местных бюджетов, 8 млн — кредиты банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 13 млн 226,6 тыс. рублей — собственные средства субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства.

Ответственным заказчиком комплекса мер определено Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

На 1 января 2019 года у субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства, насчитывалось 87,6 тыс. овец 11 разводимых пород. Реализация комплекса мер позволит к 2026 году увеличить численность поголовья до 116,5 тыс.

Александр Лукашенко 2 ноября 2018 года во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране.

«Мы должны тебе эти полмиллиона (будем ориентироваться — полмиллиона) шкур, — сказал глава государства руководителю холдинга «Марко» Николаю Мартынову. — Я чувствую, что аграрии у нас недорабатывают в этом плане, особенно в Витебской области. Они здесь всё не перепашут, а овца у нас «спрадвеку» здесь — на востоке я вот рядом жил, — и на севере здесь, в Витебской области, всегда разводили овец. Хорошо растут у нас овцы. Теперь я знаю, сколько ему овчин привезти. Он мне на будущий год сошьет полушубок, а я посмотрю. А он скажет, годная эта овчина или нет».