Лукашенко рассказал о величайшем достижении

Александр Лукашенко считает строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту «Минск» «величайшим достижением» белорусских специалистов. Об этом он заявил на церемонии официального открытия объекта 3 мая.

«Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью приземлялся. И спросил у своего пилота: ну и что? Он говорит: я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах. Значит, можем. И построили мы ее не за 600 млн долларов, а примерно в три раза дешевле. Это наше величайшее достижение», — отметил он в эфире новостей телеканала «Беларусь 1».

«Это не просто вторая воздушная дорога в нашу страну, это продолжение модернизации этой территории», — добавил глава государства.

Протяженность новой полосы составляет 3700 метров, ширина — 60 метров.

Изначально проект второй взлетно-посадочной полосы планировалось реализовать совместно с китайской компанией «Точмаш».

Стоимость трех его составляющих — реконструкции действующего терминала, строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы — китайская сторона оценила примерно в 600 млн долларов. Однако в Беларуси проект оценили не более чем в 300 млн долларов, и он не был реализован.

В марте 2015 года был подписан указ президента о строительстве взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.

Сообщалось, что проект будет реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации, внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств Национального аэропорта «Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников.