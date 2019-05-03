Минчане оспорят решение о плане уплотнения Первомайского района

Жители столичного Первомайского района будут опротестовывать в различных инстанциях результаты заседания комиссии, утвердившей проект уплотнения квартала в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова. Об этом сообщил БелаПАН член инициативной группы активист Юрий Губаревич.

Как сообщалось, 3 мая состоялось заседание комиссии по подведению итогов общественного обсуждения градостроительного проекта детального планирования квартала в границах названных улиц. Разработчик — проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие «Минскградо».

Проектом предполагается строительство многоэтажного дома с подземной парковкой, семи паркингов почти на 800 машино-мест, центра досуга с парковкой на 360 машино-мест и детского сада. Жители района собрали около тысячи подписей против реализации этого плана. На заседание с применением грубой силы не пустили представителей общественности и СМИ.

Как сообщил Губаревич, комиссия из десяти человек большинством голосов одобрила проект. Был только один голос против — члена инициативной группы Татьяны Кнотько. В состав комиссии вошли представители администрации, проектировщики, заказчики проекта.

«Не все поступившие вопросы были рассмотрены, были выявлены нарушения на этапе разработки проекта, процент озеленения был завышен, хотя он реально не соответствует нормам, позволяющим размещение паркингов», — подчеркнул активист.

По его сведениям, пока инвестор на данный проект не найден, но, поскольку план уже утвержден, администрации будет легче его найти.

«В процессе поиска можно перепрофилировать назначение объектов строительства. Жители опасаются, что вместо подземных могут быть построены наземные паркинги. Такая ситуация уже случилась на улице Калинина. Также они опасаются, что вместо детского сада, рядом с которым с двух сторон будут паркинги, может быть построен бизнес-центр или жилой дом. Нет веры тому, что делают власти», — сказал Губаревич.

По его словам, инициативная группа продолжит выявлять нарушения как в проведении общественного обсуждения, так и в самом проекте. «Будем копать глубоко», — резюмировал он.