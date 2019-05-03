Давление на Лукашенко со стороны России зашкаливающее, — украинский эксперт

Давление на Александра Лукашенко со стороны России зашкаливает, и он вынужден маневрировать. Такое мнение высказал известный украинский эксперт Дмитрий Гордон, комментируя замену посла РФ в Минске.

Фото из архива пресс-службы президента

«Давление на Александра Григорьевича Лукашенко зашкаливающее сейчас. Бабич — фигура одиозная, его ж в Украину сватали. Поэтому да, Лукашенко маневрирует», — заявил Гордон в эфире канала «112 Украина».

«В Беларуси идут очень сложные процессы, — отметил он. — Владимир Владимирович [Путин] думает, как ему избраться в 24-м году. Третий срок уже не катит, поэтому ему политтехнологи нарисовали перспективу возглавить Союзное государство России и Беларуси. Для этого нужно поглотить Беларусь».

«Ну все то неплохо, но «батька» против. И, насколько я знаю, и белорусы против, они не хотят быть государством российским, они не хотят идти служить в горячие точки, они не хотят много прелестей ощутить на себе русского мира», — подчеркнул эксперт.

30 апреля указом президента РФ посол в Беларуси Михаил Бабич был освобожден от должности «в связи с переходом на другую работу». Его место занял член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев.

В Минске Бабич проработал чуть больше восьми месяцев. В марте и апреле нынешнего года Бабич и белорусский МИД обменивались резкими выпадами в связи с разными подходами к публичной оценке двусторонних отношений.

Российская газета «КоммерсантЪ» отмечала, что Бабич «в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения», «много и регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией». Такая активность «явно не нравилась властям страны пребывания».

Отставка Бабича, утверждают источники «Коммерсанта», стала результатом неоднократных просьб Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать Бабича.

«Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку», — утверждает источник. При этом отзыв «не следует считать санкцией» в отношении Бабича — ему может быть предложена «другая работа».