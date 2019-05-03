Проблема преследования журналистов-фрилансеров может быть решена только на политическом уровне

Преследование журналистов-фрилансеров за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации является одним из самых серьезных вызовов для свободы слова в Беларуси, заявил председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец 3 мая на брифинге объединения в рамках проходящей в Минске XXIII Международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси».

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«В 2018 году я говорил, что количество штрафов в 2017-м было большим, чем за три предыдущих года в совокупности, — сказал он. — Сегодня я вынужден констатировать, что в 2018 году количество штрафов по ст. 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ. — БелаПАН.) было большим, чем за четыре предыдущих года вместе взятых — 118 штрафов на общую сумму 43 тысячи евро. Это рекорд. И пока что не видно, чтобы ситуация могла измениться в лучшую сторону».

Бастунец напомнил, что в 2016 году «после обещаний Александра Лукашенко разобраться с этим делом почти год не было преследований фрилансеров». Однако в 2017 году после протестов против «декрета о тунеядцах» все резко изменилось — власти снова стали преследовать фрилансеров.

По его словам, БАЖ поддерживает фрилансеров «юридически, морально и психологически», проводит мониторинг ситуации со СМИ и доносит его результаты до международного сообщества, ведет переговоры с международными правозащитными и журналистскими организациями, а также политиками.

Кроме того, ассоциация пытается донести свою позицию о неприемлемости преследования журналистов-фрилансеров до государственных органов, включая Верховный суд, Администрацию президента, прокуратуру, МВД.

«Но к сожалению, как правило, мы получаем ответы о том, что у нас все нормально, что решения принимает наш «независимый» суд», — посетовал председатель ассоциации.

«Я уверен, что эта проблема должна решаться и может быть решена только на политическом уровне, на уровне переговоров между европейскими политиками, например, белорусскими и польскими. Однако большого оптимизма у меня нет, поскольку на повестке диалога по правам человека этот вопрос ставится уже несколько лет, но не решается. Ситуация только ухудшается, как мы видим», — подытожил Бастунец.