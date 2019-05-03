Лукашенко скорректировал порядок службы в армии

Александр Лукашенко подписал указ № 167, которым корректируются положения о порядке прохождения военной службы и службы в резерве, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что поправки приняты для приведения этих документов в соответствие с нормами современного законодательства.

В положении о порядке прохождения военной службы уточнен порядок исчисления срока военной службы, заключения контрактов при продлении сроков военной службы, формирования аттестационных комиссий, предоставления отпусков и их продолжительность, а также возмещения расходов, затраченных на обучение в военных учебных заведениях.

Корректируется также порядок прохождения службы в резерве, присвоения воинских званий резервистам и их увольнения.