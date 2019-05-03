В Galleria Minsk ликвидируют польский Reserved

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В группе компаний «РАПА» объяснили, что дело не в новом магазине H&M, который откроется в торговом центре в ближайшее время.

«С ликвидацией магазина связано несколько факторов. Для нас недостаточно понятна позиция бренда LPP к белорусскому рынку. Там поменялись управленцы, и они видят другой формат развития, хотят сами открывать магазины в Беларуси. И это несмотря на то, что у нас эксклюзивный контракт на пять лет, возможно, вопрос решится в судебном порядке. Сейчас идут переговоры по разрешению этой ситуации», — объяснили в компании, передает TUT.by.

Еще один фактор, который повлиял на ликвидацию магазина — на месте Reserved частично откроется первый в Минске H&M — он займет первый и часть второго этажа. На втором, где был мужской и детский отдел Reserved, будет работать New Yorker, который также развивает группа компаний «РАПА».

«Мы сконцентрировались на развитии New Yorker, показатели этой сети нас устраивают больше, чем брендов LPP», — объяснили в компании.

Остальные магазины группы — Reserved в Green City, Mohito и Sinsay продолжат работу.

Первый магазин польского бренда Reserved открылся в ТРЦ Galleria Minsk в 2017 году. Франшизу Reserved купила группа компаний «Рапа» у польской компании LPP SA. В портфель польской компании входят также Сropp, House, Mohito, Sinsay. А белорусская компания развивает сеть гипермаркетов «Green» и проект fashion.

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Тэги: РАПА Reserved Беларусь-Польша Город: Минск

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