В Galleria Minsk ликвидируют польский Reserved

В группе компаний «РАПА» объяснили, что дело не в новом магазине H&M, который откроется в торговом центре в ближайшее время.

«С ликвидацией магазина связано несколько факторов. Для нас недостаточно понятна позиция бренда LPP к белорусскому рынку. Там поменялись управленцы, и они видят другой формат развития, хотят сами открывать магазины в Беларуси. И это несмотря на то, что у нас эксклюзивный контракт на пять лет, возможно, вопрос решится в судебном порядке. Сейчас идут переговоры по разрешению этой ситуации», — объяснили в компании, передает TUT.by .

Еще один фактор, который повлиял на ликвидацию магазина — на месте Reserved частично откроется первый в Минске H&M — он займет первый и часть второго этажа. На втором, где был мужской и детский отдел Reserved, будет работать New Yorker, который также развивает группа компаний «РАПА».

«Мы сконцентрировались на развитии New Yorker, показатели этой сети нас устраивают больше, чем брендов LPP», — объяснили в компании.

Остальные магазины группы — Reserved в Green City, Mohito и Sinsay продолжат работу.