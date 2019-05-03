Фотофакт. В Пинске достраивают разноцветный детский сад
Учреждение планируют целиком раскрасить в яркие цвета. Особенно бросается в глаза гипнотизирующая расцветка крыш разных секций.
Строящийся детский сад в Пинске расположен на окраине города в новом многоэтажном микрорайоне, передает
Современные европейские урбанисты рекомендуют отказаться от ярких цветов в оформлении фасадов и интерьеров детсадов и школ. Неестественное сочетание кричащих оттенков негативно сказывается на неокрепшей психике детей и мешает им адекватно воспринимать реальность. Ученые предлагают использовать в отделке учебных заведений натуральные материалы: дерево, камень, металл. В раскраске зданий и внутренних помещений призывают применять спокойные цвета и не злоупотреблять количеством оттенков для воспитания у детей эстетического вкуса.