Фотофакт. В Пинске достраивают разноцветный детский сад

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Учреждение планируют целиком раскрасить в яркие цвета. Особенно бросается в глаза гипнотизирующая расцветка крыш разных секций.

Фото: instagram.com/servis_brest

Строящийся детский сад в Пинске расположен на окраине города в новом многоэтажном микрорайоне, передает realt.by. Посередине района находится учебный комплекс, включающий школу и спортивный центр с несколькими площадками для игровых видов спорта. К благоустройству прилегающей территории строители пока не приступили.

Современные европейские урбанисты рекомендуют отказаться от ярких цветов в оформлении фасадов и интерьеров детсадов и школ. Неестественное сочетание кричащих оттенков негативно сказывается на неокрепшей психике детей и мешает им адекватно воспринимать реальность. Ученые предлагают использовать в отделке учебных заведений натуральные материалы: дерево, камень, металл. В раскраске зданий и внутренних помещений призывают применять спокойные цвета и не злоупотреблять количеством оттенков для воспитания у детей эстетического вкуса.
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Тэги: детский сад детсад урбанистика Город: Пинск

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