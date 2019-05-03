Лукашенко поручил организовать ж/д сообщение с «Великим камнем» и аэропортом

Александр Лукашенко поручил организовать удобное железнодорожное сообщение между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и аэропортом.

Эти вопросы он поручил взять на особый контроль, выступая на открытии второй взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту.

«Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства добавил, что на открытии новой взлетно-посадочной полосы развитие аэропорта не закончится. «Надо модернизовать и дальше достраивать для людей. Нам надо комплекс этот до ума доводить. Какую-то фишку нам надо добавить здесь. Все вроде удобно, хорошо, но нет фишки, как в других государствах», — сказал Лукашенко.

По словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, в этом году две полосы будут использовать одновременно, а к концу 2020-го приступят к ремонту старого полотна. «Фактически у нас будут две равноценные полосы, которые будут принимать любые самолеты», — отметил он. Реконструкция оценивается в 90 млн долларов. Планируется, что займет она два-три года.