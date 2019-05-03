Нацбанк ожидает, что во втором квартале инфляция будет выше целевого уровня

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур отметил, что в первом квартале риски, которые могут повлиять на ускорение цен, несколько уменьшились — в последующие кварталы инфляция станет замедляться.

«Банк России снизил прогноз по инфляции на 2019 год, смягчилась риторика ФРС США и Европейского центрального банка относительно перспектив денежно-кредитной политики», — сказал Каллаур.

Вместе с тем он отметил, что из-за ускоренного роста цен в январе-марте инфляция во втором квартале «будет выше целевого прогноза».

«Во втором полугодии влияние сезонных факторов будет заметно слабее. Как результат, мы увидим замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню (5%) к концу 2019 года. Этому будет способствовать нормализация потребительского кредитования и повышение заработных плат в соответствии с производительностью труда», — сказал Каллаур.

Комментируя ускорение инфляции в первом квартале (2,6% за январь-март), глава Нацбанка отметил, что это произошло вследствие увеличения цен на плодоовощную продукцию. «На фоне прошлогоднего низкого урожая продукции растениеводства с начала года значительно подорожала плодоовощная продукция. Значимое влияние на динамику потребительских цен оказывает увеличение стоимости автомобильного топлива», — отметил он.

По словам Каллаура, этот фактор оказывает как прямое воздействие на инфляционные процессы (в качестве одного из элементов потребительской корзины), так и косвенное (в результате увеличения транспортных издержек всех производителей товаров и услуг).

«Еще одним фактором ускорения инфляции в первом квартале стал имевший место в конце 2018 года рост заработной платы темпами выше темпов роста производительности труда. Последствия этого мы ощутили в первом квартале 2019 года, но мы ожидаем заметное снижение влияния этого фактора во втором полугодии», — подчеркнул Каллаур.